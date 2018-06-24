Випуск новин за 17:00: Жахливе вбивство сім'ї у Харкові. Прохання про помилування Сенцова

У випуску новин за 24 червня станом на 17:00 – у Харкові невідомив увірвався в квартиру і розстріляли родину. Чоловік та жінка загинули відразу, їхня 13-річна донька перебуває в лікарні в стані середньої тяжкості з двома вогнепальними пораненнями. Генеральний секретар Ради Європи проситиме Володимира Путіна про помилування українського політв'язня Олега Сенцова.

Також у випуску: Жахливе вбивство сімейної пари у Харкові: стали відомі деталі. Смертельний погром табору ромів у Львові: один загинув, троє поранені. У Туреччині поліція відкрила вогонь по автомобілю, в якому незаконно намагалися провезти на виборчу дільницю чотири мішки бюлетенів.