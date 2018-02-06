Випуск новин за 18:00: ДТП з пасажирським автобусом на Сумщині. Новий скандал навколо Шокіна

У випуску новин за 6 лютого станом на 18:00 – на Сумщині у пасажирський автобус влетів легковик. Пасажири автобуса не постраждали, натомість водій легковика перебуває в реанімації. Донька Віктора Шокіна збирається подати до суду на Джо Байдена. Усе через висловлювання колишнього віце-президента США, який у своїй промові обізвав його "сучим сином".

Також у випуску: У 2018 році в Україні планують відремонтувати дороги державного значення. "Укрзалізниця" планує придбати 60 нових пасажирських вагонів. Президент Польщі Анджей Дуда таки підписав скандальний закон про Інститут національної пам'яті та боротьбу з "бандеризмом".