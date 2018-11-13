Випуск новин за 18:00: Кривий Ріг без опалення. Справи проти Яценюка та Петренка

У випуску новин за 13 листопада станом на 18:00 – в Україну прийшли морози, а майже півмільйона людей – і досі без опалення. У Кривому Розі ситуація загострилася настільки, що вчора люди запалили шини під будівлею Міськгазу. НАБУ почало розслідувати справи проти екс-прем'єра Арсенія Яценюка і міністра юстиції Павла Петренка. Їх звинувачують у зловживанні владою та розтраті державних коштів.

Також у випуску: Чи запрацює у Україні механізм прозорих списків кандидатів. У Америці на виборах до парламенту штату Невада переміг покійник та ще й зі скандальною репутацією.