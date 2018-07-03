Випуск новин за 18:00: Обмін Бабченка на Сенцова. Нові подробиці смертельної ДТП у Харкові

Випуск новин за 18:00: Обмін Бабченка на Сенцова. Нові подробиці смертельної ДТП у ХарковіВипуск новин 23 Читать новость на русском
У випуску новин за 3 липня станом на 18:00 – російський журналіст Аркадій Бабченко запропонував Росії обміняти себе на українського політв'язня Олега Сенцова. Одна з підозрюваних у скоєнні смертельної ДТП у Харкові у жовтні 2017 року Олена Зайцева їхала на своєму авто Lexus на швидкості більше 100 кілометрів на годину.
Також у випуску:
Українські бійці підтвердили взяття під контроль Золотого-4. Селище контролює Росія з мінськими домовленостями.
Що очікує Україна від саміту НАТО.
Рада збільшила штрафи за несплату аліментів.
Джерело: 24 канал
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