Випуск новин за 18:00: Обмін Бабченка на Сенцова. Нові подробиці смертельної ДТП у Харкові

У випуску новин за 3 липня станом на 18:00 – російський журналіст Аркадій Бабченко запропонував Росії обміняти себе на українського політв'язня Олега Сенцова. Одна з підозрюваних у скоєнні смертельної ДТП у Харкові у жовтні 2017 року Олена Зайцева їхала на своєму авто Lexus на швидкості більше 100 кілометрів на годину.

Також у випуску: Українські бійці підтвердили взяття під контроль Золотого-4. Селище контролює Росія з мінськими домовленостями. Що очікує Україна від саміту НАТО. Рада збільшила штрафи за несплату аліментів.