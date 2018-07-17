Випуск новин за 18:00: Отруєння дітей у таборі. Вибух у Кривому Розі
У випуску новин за 17 липня станом на 18:00 – в оздоровчому таборі на Донеччині отруїлися 60 дітей. У Кривому Розі стався вибух у багатоповерхівці, троє людей постраждали, серед них є дитина.
Також у випуску:
Вбивство підприємця у Рівному.
Новий лист від Сенцова.
Четверті роковини трагедії рейсу МН-17.
Джерело: 24 канал
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