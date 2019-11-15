Випуск новин за 18:00: Реакція активістів на арешт Марченка. Вибухи на Харківщині
У випуску новин за 15 листопада станом на 18:00 – арешт генерал-майора Дмитра Марченка викликав хвилю обурення серед активістів та волонетрів. У Балаклії на Харківщині знову вибухали боєприпаси. В Генштабі ЗСУ повідомили, що загинули два військові, ще чотирьох доправили до медичних закладів.
Також у випуску:
З фракції "Слуга народу" виключили двох народних депутатів – мажоритарників Анну Скороход та Антона Полякова.
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі