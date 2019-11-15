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      ВИБУХИ У БАЛАКЛІЇ ТЕЛЕФОННА РОЗМОВА ЗЕЛЕНСЬКОГО І ТРАМПА АННА СКОРОХОД
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      ВИБУХИ У БАЛАКЛІЇ ТЕЛЕФОННА РОЗМОВА ЗЕЛЕНСЬКОГО І ТРАМПА АННА СКОРОХОД

      Випуск новин за 18:00: Реакція активістів на арешт Марченка. Вибухи на Харківщині

      Випуск новин 51 Читать новость на русском

      У випуску новин за 15 листопада станом на 18:00 – арешт генерал-майора Дмитра Марченка викликав хвилю обурення серед активістів та волонетрів. У Балаклії на Харківщині знову вибухали боєприпаси. В Генштабі ЗСУ повідомили, що загинули два військові, ще чотирьох доправили до медичних закладів.

      Також у випуску:

      З фракції "Слуга народу" виключили двох народних депутатів – мажоритарників Анну Скороход та Антона Полякова.

      У Балаклії загинули двоє військових, ще четверо зазнали поранень
      сьогодні
      8671
      Теги: Випуск новин Новини України Новини Харкова Вибухи у Балаклії Збройні сили України
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