Випуск новин за 18:00: Реакція активістів на арешт Марченка. Вибухи на Харківщині

У випуску новин за 15 листопада станом на 18:00 – арешт генерал-майора Дмитра Марченка викликав хвилю обурення серед активістів та волонетрів. У Балаклії на Харківщині знову вибухали боєприпаси. В Генштабі ЗСУ повідомили, що загинули два військові, ще чотирьох доправили до медичних закладів.

Також у випуску: З фракції "Слуга народу" виключили двох народних депутатів – мажоритарників Анну Скороход та Антона Полякова.