Випуск новин за 18:00: Російський слід у підпалах на Закарпатті. Гуманітарна допомога сирійцям
Випуск новин 19:26, 5 березня 84 Читать новость на русском
У випуску новин за 5 березня станом на 18:00 – офіс угорців Закарпаття могли підпалити за вказівкою ФСБ Росії. Таку заяву зробив голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль. До району в передмісті Дамаска, який перебуває в облозі армії Асада, допустили перший гуманітарний конвой ООН.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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