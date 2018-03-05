Випуск новин за 18:00: Російський слід у підпалах на Закарпатті. Гуманітарна допомога сирійцям

У випуску новин за 5 березня станом на 18:00 – офіс угорців Закарпаття могли підпалити за вказівкою ФСБ Росії. Таку заяву зробив голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль. До району в передмісті Дамаска, який перебуває в облозі армії Асада, допустили перший гуманітарний конвой ООН.

Також у випуску: Проросійські партії можуть отримати третину місць в італійському парламенті. Лідером парламентських перегонів в Італії став рух "5 зірок". На Харківщині під снігом ледве не померла 12-річна дівчинка. "Газпром" пригрозив розірвати контракт із "Нафтогазом". Щоправда у вітчизняній компанії заявили, що не отримали офіційних документів.