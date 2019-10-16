Випуск новин за 18:00: Російський журналіст у Києві. Важливі закони у Раді

У випуску новин за 16 жовтня станом на 18:00 – Києвом вільно гуляє ведучий російських пропагандистських ток-шоу Борис Корчевников. В Держприкордон службі заявили, що заборони на в'їзд у нього немає, а чому – це вже справа СБУ. Одразу два важливих закони сьогодні ухвалила Верховна Рада. Про судову реформу та штрафи депутатів за прогули.

Також у випуску: Депутати від "Слуги народу" один за одним обзивають журналістів вівцями. Першим був колишній блогер Максим Бужанський, а тепер й ексжурналіст Олександр Дубінський.