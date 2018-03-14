Випуск новин за 19:00: Кривий Ріг без газу. Президент Австрії у Києві

У випуску новин за 14 березня станом на 19:00 – У Кривому Розі Дніпропетровської області через аварію припинилося газопостачання 14 тисяч абонентів. Президент Австрії Александер Ван дер Беллен та його дружина у супроводі Міністра закордонних справ Карін Кнайссль та великої делегації з питань економіки та культури прибули з візитом до Києва.

Також у випуску: Луценко готовий внести подання на Савченко. На фронті без обстрілів. Смерть Стівена Хокінга.