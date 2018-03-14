Випуск новин за 19:00: Кривий Ріг без газу. Президент Австрії у Києві
Випуск новин 20:39, сьогодні 60
У випуску новин за 14 березня станом на 19:00 – У Кривому Розі Дніпропетровської області через аварію припинилося газопостачання 14 тисяч абонентів. Президент Австрії Александер Ван дер Беллен та його дружина у супроводі Міністра закордонних справ Карін Кнайссль та великої делегації з питань економіки та культури прибули з візитом до Києва.
Також у випуску:
Луценко готовий внести подання на Савченко.
На фронті без обстрілів.
Смерть Стівена Хокінга.
Джерело: 24 Канал
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