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      Випуск новин за 19:00: Масові сутички на ринку в Харкові. Українці оцінили роботу чинної влади

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску новин за 27 лютого станом на 19:00 – У Харкові на ринку "Барабашово" сталися сутички між комунальниками та підприємцями. Невідомі підпалили вхідну арку ринку. Київський міжнародний інститут соціології провів моніторинг оцінки діяльності президента, Кабміну, Верховної Ради і правоохоронних органів. Дослідження було проведено з 21 по 25 лютого 2020 року шляхом телефонного інтерв'ю.

      Також у випуску:

      На Волині в пожежі загинуло двоє дітей.

      Коронавірус в Італії виявили у 26-річної українки.

      США почнуть клінічні випробування вакцини від коронавірусу.

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      Теги: Соціологічне дослідження Сутички Новини Харкова Випуск новин
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