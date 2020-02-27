Випуск новин за 19:00: Масові сутички на ринку в Харкові. Українці оцінили роботу чинної влади

У випуску новин за 27 лютого станом на 19:00 – У Харкові на ринку "Барабашово" сталися сутички між комунальниками та підприємцями. Невідомі підпалили вхідну арку ринку. Київський міжнародний інститут соціології провів моніторинг оцінки діяльності президента, Кабміну, Верховної Ради і правоохоронних органів. Дослідження було проведено з 21 по 25 лютого 2020 року шляхом телефонного інтерв'ю.

Також у випуску: На Волині в пожежі загинуло двоє дітей. Коронавірус в Італії виявили у 26-річної українки. США почнуть клінічні випробування вакцини від коронавірусу. Партія "Голос" представила план деокупації Донбасу і Криму.