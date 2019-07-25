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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАНКЕР NEYMA ПЕТРО ПОРОШЕНКО
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАНКЕР NEYMA ПЕТРО ПОРОШЕНКО

      Випуск новин за 19:00: Місцеві вибори. Що відомо про Дмитра Головіна

      Випуск новин 119 Читать новость на русском

      У випуску новин за 25 липня станом на 19:00 – після завершення голосування на парламентських президент Зеленський закликав готуватися й до місцевих. Журналісти 24 каналу з'ясовували, чи варто проводити вибори на місцях дочасно. В Одесі правоохоронці затримали екс-начальника поліції Дмитра Головіна. Його підозрюють у розкраданні майна в особливо великих розмірах.

      Також у випуску: 

      До якого комітету хоче увійти кандидати в нардепи від "Слуги народу" Роман Грищук – керівник студії "Мамахохотала".

      СБУ затримала російський танкер, який блокував українські військові кораблі та сприяв полон 24 моряків у Керченській протоці.

      blog_ava
      Топ-трансфери літа 2019: онлайн
      25 липня
      5318
      Теги: Новини політики Новини України Випуск новин Новини Одеси Місцеві вибори 2020
      Джерело: 24 канал
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