Випуск новин за 19:00: Місцеві вибори. Що відомо про Дмитра Головіна

У випуску новин за 25 липня станом на 19:00 – після завершення голосування на парламентських президент Зеленський закликав готуватися й до місцевих. Журналісти 24 каналу з'ясовували, чи варто проводити вибори на місцях дочасно. В Одесі правоохоронці затримали екс-начальника поліції Дмитра Головіна. Його підозрюють у розкраданні майна в особливо великих розмірах.

Також у випуску: До якого комітету хоче увійти кандидати в нардепи від "Слуги народу" Роман Грищук – керівник студії "Мамахохотала". СБУ затримала російський танкер, який блокував українські військові кораблі та сприяв полон 24 моряків у Керченській протоці.

Джерело: 24 канал