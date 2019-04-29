Випуск новин за 19:00: Невдала подорож путінських байкерів. ДТП з автобусом турецького ФК
У випуску новин за 29 квітня станом на 19:00 – путінських байкерів розвернули на грузинському кордоні. Так зване угруповання "Нічні вовки" намагалось проїхати через Грузію до Європи, проте не вдалося. Мікроавтобус турецького футбольного клубу "Аланья Спор" з'їхав з дороги і перекинувся: загинув 28-річний півзахисник команди Йозеф Сурал, ще семеро гравців опинилися у лікарні.
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Джерело: 24 канал
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