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      ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ
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      ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ

      Випуск новин за 19:00: Пакет відновлення економіки від ЄС. Покарання за порушення карантину

      Випуск новин -

      У випуску новин за 18 квітня станом на 19:00 – Європарламент проголосував за пакет заходів підтримки та відновлення економіки Євросоюзу після кризи COVID-19. Зокрема збільшать довгостроковий бюджет, кошти чинних фондів та облігацій. З початку карантину правоохоронці склали 7 тисяч адмінпротоколів. В тому числі і щодо дій священників.

      Також у випуску:

      Посилений контроль на в'їздах у столицю діятиме до кінця Великодня. На 9 постах поліцейські разом з медиками перевіряють температуру водіям та пасажирам від 15 квітня 2020 року. 

      Журналісти "Релігійної правди" стверджують, що у предстоятеля Української православної церкви Московського патріархату Онуфрія діагностували COVID-19 і його, мовляв, таємно госпіталізували.

      Ще у 65 киян виявили коронавірус. За інформацією міського голови, значну частину з нових інфікованих виявили у Києво-Печерській лаврі. 

      Уряд домовився про виділення мінімум 8 мільярдів доларів від Міжнародного валютного фонду. Про це повідомив Володимир Зеленський.

      Теги: Євросоюз Випуск новин
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