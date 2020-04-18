Випуск новин за 19:00: Пакет відновлення економіки від ЄС. Покарання за порушення карантину
У випуску новин за 18 квітня станом на 19:00 – Європарламент проголосував за пакет заходів підтримки та відновлення економіки Євросоюзу після кризи COVID-19. Зокрема збільшать довгостроковий бюджет, кошти чинних фондів та облігацій. З початку карантину правоохоронці склали 7 тисяч адмінпротоколів. В тому числі і щодо дій священників.
Також у випуску:
Посилений контроль на в'їздах у столицю діятиме до кінця Великодня. На 9 постах поліцейські разом з медиками перевіряють температуру водіям та пасажирам від 15 квітня 2020 року.
Журналісти "Релігійної правди" стверджують, що у предстоятеля Української православної церкви Московського патріархату Онуфрія діагностували COVID-19 і його, мовляв, таємно госпіталізували.
Ще у 65 киян виявили коронавірус. За інформацією міського голови, значну частину з нових інфікованих виявили у Києво-Печерській лаврі.
Уряд домовився про виділення мінімум 8 мільярдів доларів від Міжнародного валютного фонду. Про це повідомив Володимир Зеленський.
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