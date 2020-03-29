Випуск новин за 19:00: Порушення карантину на пляжах в Одесі. Коронавірус на Черкащині

У випуску новин за 29 березня станом на 19:00 – попри карантинні обмеження, на пляжах Одеси відпочиває багато людей. Також працюють ресторани, кальянні бари та прокати електроскутерів та велосипедів. На Черкащині за добу зафіксували рекордну швидість інфікування. Наразі там виявили 43 нові випадки зараження коронавірусом, попри те, що вчора було лише 3.

Також у випуску: Від коронавірусу в Україні померло 9 людей, заражених – 418. Муніципальна влада Одеси закликає містян не порушувати умови карантину. Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос оприлюднив відеозаписи, на яких чоловік, схожий на брата глави Офісу Президента Андрія Єрмака, домовляється про призначення на державні посади. У Китаї оголосили про завершення епідемії коронавірусу.