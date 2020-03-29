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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Випуск новин за 19:00: Порушення карантину на пляжах в Одесі. Коронавірус на Черкащині

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску новин за 29 березня станом на 19:00 – попри карантинні обмеження, на пляжах Одеси відпочиває багато людей. Також працюють ресторани, кальянні бари та прокати електроскутерів та велосипедів. На Черкащині за добу зафіксували рекордну швидість інфікування. Наразі там виявили 43 нові випадки зараження коронавірусом, попри те, що вчора було лише 3.

      Також у випуску:

      Від коронавірусу в Україні померло 9 людей, заражених – 418.

      Муніципальна влада Одеси закликає містян не порушувати умови карантину.

      Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос оприлюднив відеозаписи, на яких чоловік, схожий на брата глави Офісу Президента Андрія Єрмака, домовляється про призначення на державні посади.

      У Китаї оголосили про завершення епідемії коронавірусу.

      Теги: Новини України Новини Одеси Новини Черкас Випуск новин
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