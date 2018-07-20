Випуск новин за 19:00: Розслідування вбивства Шеремета. Справа Зайцевої
У випуску новин за 20 липня станом на 19:00 – у столиці вшановують пам'ять журналіста Павла Шеремета. Злочинці підклали вибухівку під авто журналіста 2 роки тому. Слідство за цей час так і не спромоглося піймати вбивць, тому журналісти провели власне розслідування. Лікар-нарколог, яка робила експертизу Зайцевій, звільнилася і не ходить на суди.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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