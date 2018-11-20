Випуск новин за 19:00: Справа розкрадання коштів держбанку. Баржа з контрабандою

У випуску новин за 20 листопада станом на 19:00 – Верховна Рада України не позбавила недоторканості позафракційного депутата Станіслава Березкіна, якого підозрюють у розкраданні 20 мільйонів гривень. До берегів Одеси прибило баржу, на борту якої виявили п'ять мільйонів пачок контрабандних цигарок, які везли з анексованого Криму.

Також у випуску: "Євробляхері" влаштували всеукраїнську акцію протесту по всій території України.