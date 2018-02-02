Випуск новин за 19:00: Заява ГПУ щодо Юрія Бойка. Прощання з першим космонавтом України
Випуск новин 19:45, сьогодні 98 Читать новость на русском
У випуску новин за 2 лютого станом на 19:00 – вишки, які Бойко у 2010 році закупив за завищеними цінами, йому не належать. Принаймні, про це повідомляє ГПУ. У Києві на Байковому кладовищі поховали Леоніда Каденюка. Віддати шану космонавту прийшли і відомі політики, і простий люд.
Також у випуску:
Скандальний головний редактор "Страна" – Ігор Гужва втік з-під застави і попросив притулку в Австрії.
В ОБСЄ закликали Анджея Дуду ветувати скандальний закон про криміналізацію бандеризму.
В Україні спалах грипу. Після Вінниці і Закарпаття карантин у школах оголосили і в Житомирі. Проте епідеміологічній поріг не перетнула жодна з областей.
Джерело: 24 Канал
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