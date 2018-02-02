Випуск новин за 19:00: Заява ГПУ щодо Юрія Бойка. Прощання з першим космонавтом України

У випуску новин за 2 лютого станом на 19:00 – вишки, які Бойко у 2010 році закупив за завищеними цінами, йому не належать. Принаймні, про це повідомляє ГПУ. У Києві на Байковому кладовищі поховали Леоніда Каденюка. Віддати шану космонавту прийшли і відомі політики, і простий люд.

Також у випуску: Скандальний головний редактор "Страна" – Ігор Гужва втік з-під застави і попросив притулку в Австрії. В ОБСЄ закликали Анджея Дуду ветувати скандальний закон про криміналізацію бандеризму. В Україні спалах грипу. Після Вінниці і Закарпаття карантин у школах оголосили і в Житомирі. Проте епідеміологічній поріг не перетнула жодна з областей.