Випуск новин за 19:00: Збройний напад у Запоріжжі. Розкриття державної таємниці

У випуску новин за 12 січня станом на 19:00 – невідомі посеред білого дня влаштували стрілянину. Ціллю зловмисників став підприємець. Служба безпеки розслідує ймовірне розкриття державної таємниці Генеральною прокуратурою.

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