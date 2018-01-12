Випуск новин за 19:00: Збройний напад у Запоріжжі. Розкриття державної таємниці
Випуск новин 19:56, 12 січня 151 Читать новость на русском
У випуску новин за 12 січня станом на 19:00 – невідомі посеред білого дня влаштували стрілянину. Ціллю зловмисників став підприємець. Служба безпеки розслідує ймовірне розкриття державної таємниці Генеральною прокуратурою.
Також у випуску:
Після того, як у Запоріжжі священник відмовився відспівувати дитину, бо похрестили її у Київському патріархаті, до храмів по всій Україні почали сходитися обурені.
500 тисяч доларів хабара пропонував НАБУ депутат Одеської облради за зняття арешту з рахунку товариства "Девелопмент Еліт".
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Джерело: 24 Канал
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