Випуск новин за 19:00: Звільнення Глуховеря. Спроба самогубства нацгвардійця
У випуску новин за 29 липня станом на 19:00 – Віталія Глуховерю звільнили з посади начальника управління Національної поліції Дніпропетровської області після скандалу з КОРДом та затриманням патрульних. У суді Одеси 20-річний нацгвардієць намагався накласти на себе руки – вистрілив собі в голову. Поруч із ним була передсмерта записка. Зараз він у реанімації, його прооперували.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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