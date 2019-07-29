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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 СЛУГА НАРОДУ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 СЛУГА НАРОДУ

      Випуск новин за 19:00: Звільнення Глуховеря. Спроба самогубства нацгвардійця

      Випуск новин 9 Читать новость на русском

      У випуску новин за 29 липня станом на 19:00 – Віталія Глуховерю звільнили з посади начальника управління Національної поліції Дніпропетровської області після скандалу з КОРДом та затриманням патрульних. У суді Одеси 20-річний нацгвардієць намагався накласти на себе руки – вистрілив собі в голову. Поруч із ним була передсмерта записка. Зараз він у реанімації, його прооперували.

      Також у випуску:

      Депутати від "Слуги народу" розпочали навчання в Трускавці.

      На Донбасі відносно дотримуються режиму перемир'я.

      У Кропивницькому рятувальники долучилися до Всеукраїнського флешмобу.

      blog_ava
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      Теги: Випуск новин Новини Дніпра Поліція Нацгвардія Новини Одеси
      Джерело: 24 канал
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