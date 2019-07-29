Випуск новин за 19:00: Звільнення Глуховеря. Спроба самогубства нацгвардійця

У випуску новин за 29 липня станом на 19:00 – Віталія Глуховерю звільнили з посади начальника управління Національної поліції Дніпропетровської області після скандалу з КОРДом та затриманням патрульних. У суді Одеси 20-річний нацгвардієць намагався накласти на себе руки – вистрілив собі в голову. Поруч із ним була передсмерта записка. Зараз він у реанімації, його прооперували.

Також у випуску: Депутати від "Слуги народу" розпочали навчання в Трускавці. На Донбасі відносно дотримуються режиму перемир'я. У Кропивницькому рятувальники долучилися до Всеукраїнського флешмобу.

Джерело: 24 канал