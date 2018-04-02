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Випуск новин за 20:00: Експозиція про медиків. Загоряння молоковозу

Випуск новин 50 Читать новость на русском

У випуску новин за 2 квітня станом на 20:00 – у Києві відкрили експозицію про медиків з лікарні імені Мечникова, яка є передовою у світі, насамперед через своїх лікарів. У Тернопільській області через яму на дорозі перекинувся і загорівся молоковоз, на щастя, водій вибрався із охопленої вогнем вантажівки.

Також у випуску:

Що загрожує керівнику САП?

Із українським військовим попрощалися на Черкащині.

Скасування е-декларацій для активістів.

Теги: Новини Києва Випуск новин Новини Дніпра Тернопільська область
Джерело: 24 Канал
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