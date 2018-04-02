Випуск новин за 20:00: Експозиція про медиків. Загоряння молоковозу

У випуску новин за 2 квітня станом на 20:00 – у Києві відкрили експозицію про медиків з лікарні імені Мечникова, яка є передовою у світі, насамперед через своїх лікарів. У Тернопільській області через яму на дорозі перекинувся і загорівся молоковоз, на щастя, водій вибрався із охопленої вогнем вантажівки.

Також у випуску: Що загрожує керівнику САП? Із українським військовим попрощалися на Черкащині. Скасування е-декларацій для активістів.