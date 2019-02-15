Випуск новин за 20:00: Переслідування через "рюкзаки Авакова". Російський паспорт Труханова

У випуску новин за 15 лютого станом на 20:00 – експертка Надія Бургова, яка постановила, що "рюкзаки Авакова" є неякісними, зазнає переслідувань з боку правоохороних органів. Міський голова Одеси Геннадій Труханов у 2017 році через російський суд анулював свій паспорт громадянина РФ.

Також у випуску: Кум Путіна Віктор Медведчук має шанси повернутися у велику політику, попри справу про державну зраду. За підозрюваного в організації вбивства Гандзюк очільника Херсонської ОДА Владислава Мангера внесли заставу у розмірі 2,5 мільйони гривень.