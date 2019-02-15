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      Випуск новин за 20:00: Переслідування через "рюкзаки Авакова". Російський паспорт Труханова

      Випуск новин 12 Читать новость на русском

      У випуску новин за 15 лютого станом на 20:00 – експертка Надія Бургова, яка постановила, що "рюкзаки Авакова" є неякісними, зазнає переслідувань з боку правоохороних органів. Міський голова Одеси Геннадій Труханов у 2017 році через російський суд анулював свій паспорт громадянина РФ.

      Також у випуску: 

      Кум Путіна Віктор Медведчук має шанси повернутися у велику політику, попри справу про державну зраду.

      За підозрюваного в організації вбивства Гандзюк очільника Херсонської ОДА Владислава Мангера внесли заставу у розмірі 2,5 мільйони гривень.

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      Теги: Випуск новин Арешт Авакова Затримання сина Авакова Арсен Аваков Геннадій Труханов Новини Одеси
      Джерело: 24 канал
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