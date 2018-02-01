Випуск новин за 20:00: Самогубства військових. Злочевський в Україні

У випуску новин за 1 лютого станом на 20:00 – три самогубства військових менше, ніж за тиждень. Міністр екології часів Януковича Микола Злочевський повернувся в Україну.

Також у випуску: Українцю Павлові Грибу, якого незаконно утримують у Краснодарському СІЗО, погіршало. У Польщі протестують проти "антибандерівського закону". Бойовики лише один раз відкривали вогонь протягом 1 лютого.