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Випуск новин за 20:00: Самогубства військових. Злочевський в Україні

Випуск новин 21:52, 1 лютого 73 Читать новость на русском

У випуску новин за 1 лютого станом на 20:00 – три самогубства військових менше, ніж за тиждень. Міністр екології часів Януковича Микола Злочевський повернувся в Україну.

Також у випуску:

Українцю Павлові Грибу, якого незаконно утримують у Краснодарському СІЗО, погіршало.

У Польщі протестують проти "антибандерівського закону".

Бойовики лише один раз відкривали вогонь протягом 1 лютого.

Теги: АТО Українці в полоні РФ Новини Польщі Випуск новин
Джерело: 24 Канал
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Новини за 1 лютого
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