Випуск новин за 20:00: Самогубства військових. Злочевський в Україні
Випуск новин 21:52, 1 лютого 73 Читать новость на русском
У випуску новин за 1 лютого станом на 20:00 – три самогубства військових менше, ніж за тиждень. Міністр екології часів Януковича Микола Злочевський повернувся в Україну.
Також у випуску:
Українцю Павлові Грибу, якого незаконно утримують у Краснодарському СІЗО, погіршало.
У Польщі протестують проти "антибандерівського закону".
Бойовики лише один раз відкривали вогонь протягом 1 лютого.
Джерело: 24 Канал
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