Випуск новин за 20:00: Звільнення представника президента у Криму. "Зелений тариф" в Україні
У випуску новин за 4 грудня станом на 20:00 – президент України Петро Порошенко звільнив свого постійного представника у Криму Бориса Бабіна. Цю посаду він обіймав з січня 2017 року. Кожен українець щомісяця вкладає свої гроші у розвиток відновлювальної енергетики, у тарифі за електроенергію це понад вісім відсотків із загальної суми.
Також у випуску:
Генпрокурор Юрій Луценко назвав ім'я нового підозрюваного у справі вбивства Катерини Гандзюк.
Депутати хочуть мати право накладати санкції на ЗМІ.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі