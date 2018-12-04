Випуск новин за 20:00: Звільнення представника президента у Криму. "Зелений тариф" в Україні

У випуску новин за 4 грудня станом на 20:00 – президент України Петро Порошенко звільнив свого постійного представника у Криму Бориса Бабіна. Цю посаду він обіймав з січня 2017 року. Кожен українець щомісяця вкладає свої гроші у розвиток відновлювальної енергетики, у тарифі за електроенергію це понад вісім відсотків із загальної суми.

Також у випуску: Генпрокурор Юрій Луценко назвав ім'я нового підозрюваного у справі вбивства Катерини Гандзюк. Депутати хочуть мати право накладати санкції на ЗМІ.