Випуск новин за 9:00: КОРД затримав поліцейських. Ситуація на фронті
У випуску новин за 27 липня станом на 9:00 – з'явилося відео, на якому спецпідрозділ КОРД заарештував поліцейських за те, що вони зупинили авто начальника управління поліції Дніпропетровщини Віталія Глуховеря. Вночі російські найманці вдарили з гранатомета по українських позиціях неподалік Кримського. Одного українського військового поранили.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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