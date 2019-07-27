14:42
27 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАНКЕР NEYMA ВІТАЛІЙ КЛИЧКО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін думає про пенсію. Російська Клеопатра
      Вєсті Кремля
      20:26, 26 липня
      Вєсті.UA: Останній бій Кличка. Чому Медведчук не тоне
      Вєсті.UA
      19:17, 26 липня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАНКЕР NEYMA ВІТАЛІЙ КЛИЧКО

      Випуск новин за 9:00: КОРД затримав поліцейських. Ситуація на фронті

      Випуск новин 74 Читать новость на русском

      У випуску новин за 27 липня станом на 9:00 – з'явилося відео, на якому спецпідрозділ КОРД заарештував поліцейських за те, що вони зупинили авто начальника управління поліції Дніпропетровщини Віталія Глуховеря. Вночі російські найманці вдарили з гранатомета по українських позиціях неподалік Кримського. Одного українського військового поранили.

      Також у випуску:

      Посольство США відреагувало на затримання Україною російського танкера

      В Україні відзначають Хрещення Русі та України.

      Під домашній арешт відправив суд екс-начальника поліції Одещини Дмитра Головіна.

      blog_ava
      Танці з зірками 2019: учасники третього сезону популярного шоу
      сьогодні
      4848
      Теги: Поліція Новини Дніпра Випуск новин Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      1031 рік з Дня Хрещення Київської Русі: дата і програма святкувань
      сьогодні , 12:04 1031 рік з Дня Хрещення Київської Русі: дата і програма святкувань
      2140
      Как получить разрешение на строительство частного дома?
      сьогодні , 12:00 Как получить разрешение на строительство частного дома?
      Лев Парцхаладзе 406
      Скандинавський стиль в дизайні інтер'єру: лаконічно, практично, красиво
      сьогодні , 11:04 Скандинавський стиль в дизайні інтер'єру: лаконічно, практично, красиво
      1422
      Скнилівська трагедія – наймасштабніша за історію авіашоу: інфографіка
      сьогодні , 09:03 Скнилівська трагедія – наймасштабніша за історію авіашоу: інфографіка
      11760
      Путіну не можна поступатися ні в чому, – Britské Listy
      сьогодні , 08:50 Путіну не можна поступатися ні в чому, – Britské Listy
      Світові Медіа 935
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук