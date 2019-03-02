Випуск новин за 9:00: Ліквідація Ісламської держави. Помилування Дронова
У випуску новин за 2 березня станом на 9:00 – сирійські повстанці розпочали ліквідацію останнього осередку терористичної Ісламської держави, з околиць міста Багуж евакуйовано тисячі місцевих жителів. Адвокати Геннадія Дроново, із засуджених до 10-ти років ув'язення через криваву аварію на Сумській у Харкові, просять президента помилувати свого підопічного.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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