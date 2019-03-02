Випуск новин за 9:00: Ліквідація Ісламської держави. Помилування Дронова

У випуску новин за 2 березня станом на 9:00 – сирійські повстанці розпочали ліквідацію останнього осередку терористичної Ісламської держави, з околиць міста Багуж евакуйовано тисячі місцевих жителів. Адвокати Геннадія Дроново, із засуджених до 10-ти років ув'язення через криваву аварію на Сумській у Харкові, просять президента помилувати свого підопічного.

Також у випуску: У столиці розшукують водія темного KIA Cerato, який напередодні на пішоходному переході у Голосіївському районі столиці збив чоловіка. Минулої доби на фронті були інтенсивні обстріли з мінометів та артилерії, один військовий поранений. 10 років тому американська компанія довірила українським програмістам створити програмне забезпечення для звукозапису.