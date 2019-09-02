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      Випуск новин за 9:00: Росія очолила Радбез ООН. Смертельна аварія в Кривому Розі

      Випуск новин 10 Читать новость на русском

      У випуску новин за 2 вересня станом на 9:00 – Росія очолила Раду безпеки ООН. Щоправда, триватиме це лише місяць. У жовтні засіданнями міжнародної установи керуватиме Південно-Африканська Республіка. У Кривому Розі на перехресті дорогу не поділили автомобілі "Москвич" та "Форд". В результаті аварії троє осіб загинули.

      Також у випуску: 

      На Харківщині вчителі двох шкіл перекрили дорогу через закриття навчальних закладів, у яких вони працюють.

      Президент України Володимир Зеленський збирає на засідання голів Ради, Кабміну та силовиків.

      У Тернополі оригінально відсвяткували День знань: замість урочистої лінійки влаштували пінну вечірку.

      До четверга по всій території України зберігатиметься висока температура повітря.

      blog_ava
      Спростували поширений міф про глисти
      сьогодні
      1995
      Теги: Новини Росії ООН Новини Кривого Рогу Аварії та ДТП Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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