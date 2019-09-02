Випуск новин за 9:00: Росія очолила Радбез ООН. Смертельна аварія в Кривому Розі

У випуску новин за 2 вересня станом на 9:00 – Росія очолила Раду безпеки ООН. Щоправда, триватиме це лише місяць. У жовтні засіданнями міжнародної установи керуватиме Південно-Африканська Республіка. У Кривому Розі на перехресті дорогу не поділили автомобілі "Москвич" та "Форд". В результаті аварії троє осіб загинули.

Також у випуску: На Харківщині вчителі двох шкіл перекрили дорогу через закриття навчальних закладів, у яких вони працюють. Президент України Володимир Зеленський збирає на засідання голів Ради, Кабміну та силовиків. У Тернополі оригінально відсвяткували День знань: замість урочистої лінійки влаштували пінну вечірку. До четверга по всій території України зберігатиметься висока температура повітря.

Джерело: 24 канал