Випуск новин за 9:00: Росія очолила Радбез ООН. Смертельна аварія в Кривому Розі
У випуску новин за 2 вересня станом на 9:00 – Росія очолила Раду безпеки ООН. Щоправда, триватиме це лише місяць. У жовтні засіданнями міжнародної установи керуватиме Південно-Африканська Республіка. У Кривому Розі на перехресті дорогу не поділили автомобілі "Москвич" та "Форд". В результаті аварії троє осіб загинули.
Також у випуску:
На Харківщині вчителі двох шкіл перекрили дорогу через закриття навчальних закладів, у яких вони працюють.
Президент України Володимир Зеленський збирає на засідання голів Ради, Кабміну та силовиків.
У Тернополі оригінально відсвяткували День знань: замість урочистої лінійки влаштували пінну вечірку.
До четверга по всій території України зберігатиметься висока температура повітря.