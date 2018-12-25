Випуск новин за 9:00: Соціальне таксі. Новини з фронту

У випуску новин за 25 грудня станом на 9:00 – харків'янин реалізував соціальний проект, який дає змогу людям з інвалідністю бути більш мобільними. Відтепер у місті курсує таксі, що возить візочників та родини з хворими дітьми. За минулу добу проросійські бойовики 20 разів обстріляли позиції українських захисників. На жаль, троє бійців ЗСУ поранені.

Також у випуску: Рятувальники попереджають про лавинну небезпеку на Закарпатті та Івано-Франківщині. Християни західного обряду святкують Різдво. В окупованому Криму у церквах УПЦ МП зберігали зброю.