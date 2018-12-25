Випуск новин за 9:00: Соціальне таксі. Новини з фронту
У випуску новин за 25 грудня станом на 9:00 – харків'янин реалізував соціальний проект, який дає змогу людям з інвалідністю бути більш мобільними. Відтепер у місті курсує таксі, що возить візочників та родини з хворими дітьми. За минулу добу проросійські бойовики 20 разів обстріляли позиції українських захисників. На жаль, троє бійців ЗСУ поранені.
Також у випуску:
Рятувальники попереджають про лавинну небезпеку на Закарпатті та Івано-Франківщині.
Християни західного обряду святкують Різдво.
В окупованому Криму у церквах УПЦ МП зберігали зброю.
Джерело: 24 канал
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