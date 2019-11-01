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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО
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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Випуск новин за 9:00: Трагедія у Львові. Ситуація на фронті

      Випуск новин 32 Читать новость на русском

      У випуску новин за 1 листопада станом на 9:00 – підлітка вдарило струмом на залізниці. Він помер на місці. Відомо, що під час удару юнак перебував на даху вагона. Попри четвертий день розведення сил у Золотому, на передовій все ж не припиняються обстріли. Минулої доби російські найманці 15 разів відкривали вогонь у бік наших позицій.

      Також у випуску:

      Вже у понеділок може стартувати відведення сил біля Петрівського. Про це напередодні заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з комісією НАТО та генсеком альянсу Єнсом Столтенбергом.

      Депутатка від "Слуги Народу" Анна Скороход розплакалася у сесійній залі через те, що парламентарі ігнорували її правки до законопроєкту.

      Російська агресія, розведення військ та продовження російсько-української війни. Саме ці теми обговорювали міжнародні експерти на Львівському безпековому форумі.

      У Києві в маршрутки "Богдан" на ходу відлетіли задні колеса. Шини прокотилися дорогою, ледь оминувши пішохода. Зупинило їх тільки припарковане авто.

      blog_ava
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      Теги: Випуск новин Новини Львова Війна на Донбасі Україна – Росія Війна
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