Випуск новин за 9:00: Трагедія у Львові. Ситуація на фронті

У випуску новин за 1 листопада станом на 9:00 – підлітка вдарило струмом на залізниці. Він помер на місці. Відомо, що під час удару юнак перебував на даху вагона. Попри четвертий день розведення сил у Золотому, на передовій все ж не припиняються обстріли. Минулої доби російські найманці 15 разів відкривали вогонь у бік наших позицій.

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