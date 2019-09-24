Випуск новин за 9:00: Вибухи на Донбасі. Зеленський в США
У випуску новин за 24 вересня станом на 9:00 – спеціальна моніторингова місія ОБСЄ нарахувала за добу 100 обстрілів на Донбасі. Окрім того, зафіксували ще п'ять порушень припинення вогню в Луганській області. Зеленський вже прибув у США для участі у Генеральній асамблеї ООН, де виступить із промовою. А 25 вересня в рамках саміту ООН у президента відбудуться перші прямі перемовини з Трампом.
Також у випуску:
Володимира Путіна "поховали" на цвинтарі у рідному місті.
На місце смертельної ДТП на Одещині принесли букет квітів перев'язаних траурною стрічкою.
Віктор Янукович, за словами адвоката, готується приїхати до України.
Джерело: 24 канал
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