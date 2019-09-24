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      Випуск новин за 9:00: Вибухи на Донбасі. Зеленський в США

      Випуск новин 10 Читать новость на русском

      У випуску новин за 24 вересня станом на 9:00 – спеціальна моніторингова місія ОБСЄ нарахувала за добу 100 обстрілів на Донбасі. Окрім того, зафіксували ще п'ять порушень припинення вогню в Луганській області. Зеленський вже прибув у США для участі у Генеральній асамблеї ООН, де виступить із промовою. А 25 вересня в рамках саміту ООН у президента відбудуться перші прямі перемовини з Трампом.

      Також у випуску:

      Володимира Путіна "поховали" на цвинтарі у рідному місті.

      На місце смертельної ДТП на Одещині принесли букет квітів перев'язаних траурною стрічкою.

      Віктор Янукович, за словами адвоката, готується приїхати до України.

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      Теги: Війна на Донбасі Випуск новин Володимир Зеленський ОБСЄ Новини США
      Джерело: 24 канал
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