Випуск новин за 9:00: Вибухи на Донбасі. Зеленський в США

У випуску новин за 24 вересня станом на 9:00 – спеціальна моніторингова місія ОБСЄ нарахувала за добу 100 обстрілів на Донбасі. Окрім того, зафіксували ще п'ять порушень припинення вогню в Луганській області. Зеленський вже прибув у США для участі у Генеральній асамблеї ООН, де виступить із промовою. А 25 вересня в рамках саміту ООН у президента відбудуться перші прямі перемовини з Трампом.

Також у випуску: Володимира Путіна "поховали" на цвинтарі у рідному місті. На місце смертельної ДТП на Одещині принесли букет квітів перев'язаних траурною стрічкою. Віктор Янукович, за словами адвоката, готується приїхати до України.

Джерело: 24 канал