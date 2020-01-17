Випуск новин за 9:00: Замовне вбивство у Харкові. Масштабна пожежа у Хмельницькому

У випуску новин за 17 січня станом на 9:00 – напередодні ввечері біля під'їзду власного будинку у Харкові застрелили директора тамтешнього похоронного бюро. За словами свідків, у чоловіка випустили 6 куль з пістолета з глушником. У Хмельницькому спалахнула масштабна пожежа. Вогонь охопив майже 160 квадратних метрів бази автозапчастин. Аби загасити полум'я, вогнеборцям знадобилось понад годину.

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Тристороння контактна група у Мінську не домовилася про нові ділянки для розведення на Донбасі. Українська сторона запропонувала декілька, що визначив Генштаб. Це ж зробила і російська сторона, але згоди так і не дійшли.

Міністерка розвитку громад і територій Альона Бабак написала заяву на звільнення. І вже вранці 17 січня парламентський комітет розгляне це питання.

Тіла одинадцятьох загиблих українців в авіакатастрофі над Тегераном готові повернути з Ірану до України. Репатріація має відбутися до 19 січня. МВС заявляє про завершення ДНК експертиз та процедури впізнання.