На вирішення мігрантської кризи на кордоні підуть місяці чи роки, – Міноборони Польщі

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що ситуацію з мігрантами на кордоні не вдасться врегулювати упродовж найближчих днів. Для стабілізації ситуації можуть знадобитися місяці або навіть роки.

Блащак наголосив: ситуація залишається складною. Зокрема, у ніч з 16 на 17 листопада мігранти знову намагалися прорватися через кордон.

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Інтенсивність була нижчою, ніж те, що ми могли бачити в Кузниці, але спосіб нападу на польський кордон залишився таким самим,

– заявив міністр оборони Польщі.

За словами політика, увага світу прикута до Кузниці. Водночас на інших ділянках кордону ситуація також складна.

Кількість постраждалих зростає