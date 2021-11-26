Вирішувати буде суспільство, – Зеленський про другий президентський термін

Володимир Зеленський заявив, що ще не прийняв рішення стосовно того, чи піде на другий президентський термін. Каже, що це вирішуватиме суспільство.

За словами Зеленського, це рішення буде пов'язано із підтримкою його особистості, а не форматом майбутньої коаліції.

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Зеленський буде радитись із сім'єю

Політик розповів, що спілкуватиметься з народом та зважатиме на підтримку.

Тоді тільки буду думати йти на другий термін або не йти,

– зізнався президент.

Крім того, Зеленський зауважив, що рішення прийматиме зі своєю сім'єю. Глава держави зізнався, що діти страждають через його професію.

Тиск спричинить "зворотний ефект"

Президент запевняє, що не збирається боротися за владу. Однак, у разі силового тиску на нього з метою дострокового припинення повноважень, буде "зворотний ефект".

"Тоді буде відповідь, тоді я нікуди не піду, тоді я боротимусь до останнього, як це було вперше, коли я пішов у президенти", – сказав Зеленський.

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