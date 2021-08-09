Вірменія і Азербайджан знову обмінялися звинуваченнями в обстрілах

9 серпня 2021 , 07:52
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Джерело:

Інтерфакс-Україна

Загострення на кордоні Вірменії та Азербайджану наразі не зменшується. Вихідними обидві країни звинуватили одна одну в збройних провокаціях.

Міністерства оборони Вірменії та Азербайджану синхронно заявили, що противник почав стріляти першим, але був пригнічений вогнем. Загиблих чи поранених у сутичці немає.

До слова В Азербайджані двох вірменських військових засудили за нібито катування полонених

Взаємні звинувачення між Вірменією та Азербайджаном

У міністерстві оборони Азербайджану заявляють, що війська Вірменії 7 серпня обстріляли позиції азербайджанської армії в напрямку Араздеян-Садарак Нахічеванської Автономної Республіки 

Там відзначили, що загиблих і поранених серед особового складу азербайджанської армії немає.

Противник був пригнічений вогнем у відповідь. Оперативна обстановка контролюється підрозділами наших військ,
– розповіли у відомстві.

Водночас в Міноборони Вірменії повідомили, що Збройні сили Азербайджану обстріляли позиції вірменської армії в Сюнікській області на південному сході республіки. Вірмен начебто обстріляли  зі стрілецької зброї різного калібру на ділянці Чорного озера в Сюнікській області. 

Обстріли між Вірменією та Азербайджаном: головне

  • Неспокійно у гірському районі, де проходить кордон двох держав, від кінця червня.
  • Передувало цьому те, що всередині травня підрозділи армії Азербайджану увійшли на територію Вірменії в двох гірських областях. 
  • Так, взаємна перестрілка між Вірменією та Азербайджаном відбулася 27 червня. Тоді сторони звинуватили одна одну в провокаціях.
  • На початку червня біля Нагірного Карабаху внаслідок підриву загинули 3 журналісти з Азербайджану, ще 4 людини отримали поранення.
  • З 14 липня загострилася обстановка на кордоні Вірменії з Нахічевань на ділянці населеного пункту Ерасх. Тоді Міноборони Вірменії повідомило про загибель військового.
  • Міноборони Азербайджану у відповідь звинуватило Вірменію в обстрілі позиції азербайджанських військових. 
  • Відтак періодично між країнами відбуваються обстріли, в яких вони одна одну звинувачують.
Автор: Вероніка Климська