Позиція Вірменії не така стійка, як здається: Єреван готовий обрати правильну сторону у війні

На майданчику саміту Європейської співдружності у Молдові відбулась подія – значно менша за масштабами, однак важлива в контексті розвитку українсько-вірменських відносин. Далі читайте в авторській колонці для сайту 24 Каналу.

У Вірменії насправді добре розуміють, що відбувається в Україні

Прем'єр-міністр Нікол Пашинян провів зустріч з представниками українських ділових кіл та громадських активістів вірменського походження, на якій випала нагода моєї участі.

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За результатами відвертого і прямого діалогу можна дійти висновків, що вище вірменське політичне керівництво чітко розуміє, що відбувається в Україні та не перебуває під дією шаблонів російської пропаганди, як ряд інших країн так званого пострадянського простору чи, наприклад, держав Глобального Півдня.

Пашинян чітко усвідомлює наслідки російської агресії на українських територіях та підтримує розширення двостороннього українсько-вірменського співробітництва в питаннях публічної та ділової дипломатії.

Заради об'єктивності відзначимо, що на офіційному рівні Єреван не завжди може артикулювати щодо Росії позицію, яка б повною мірою влаштовувала офіційний Київ. Водночас низка вірменських бізнесів активно продовжують вести справи з російською стороною, що відкриває можливості для обходу санкцій та збереження економічних зв'язків країни-агресора із зовнішнім світом.

Вказану ситуацію необхідно виправляти й результати зустрічі у Кишиневі дали оптимізм з приводу того, що у нас є можливості долучитись до вказаного процесу.

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Першим важливим етапом стане активізація публічної дипломатії. Вірменське суспільство має чітко розуміти, які злочини скоює Росія в Україні. Враховуючи викладене, розпочато підготовку до системних ініціатив, що дозволять вірменським журналістам відвідати Україну для спілкування з громадянським населенням і політичним керівництвом, а українським – поїхати у Вірменію.

Україна може допомогти Вірменії вийти з-під російського впливу

Перспективи перемогти російську пропаганду у вірменському інформаційному просторі є, і ми плануємо скористатися ними на повну. Важливо, що з боку вірменського керівництва не має жодних заперечень. Навпаки – розуміння і підтримка.

Другим етапом має бути розширення українсько-вірменського політичного діалогу на найвищому рівні. Україна може надати сприяння у виході Вірменії з-під російського впливу та виступити "своєрідним" медіатором у діалозі з іншими європейськими партнерами. Якщо Україна стала форпостом для стримування російської агресії у Східній Європі, Тайвань – часто називають форпостом у стримування експансії Китаю на Далекому Сході, чому Вірменії не зайняти важливе місце в історії та в процесах перерозподілу геополітичних сфер впливу та не виступити флагманом у скороченні впливу Росії на Кавказі?

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Звичайно, зараз подібний сценарій видається дуже складним для реалізації, однак політичні консультації із зазначеного приводу необхідно розпочинати. Поразка Росії в Україні значно ослабить регіональні позиції імперіаліста, тому закладати фундамент для нової архітектури потрібно вже зараз.

Хоча вірменському керівництву часто доводиться балансувати між власними інтересами й російським фактором, однак видається, що у Єревані готові зайняти правильну сторону у цьому геополітичному протистоянні.