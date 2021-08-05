І там вони: Вірменія заявила про розміщення прикордонників Росії на кордоні з Азербайджаном
Джерело:Міноборони Вірменії
На північному сході Вірменії – на кордоні з Азербайджаном розмістили російських прикордонників. У Єревані такий крок пояснюють вірменсько-російським співробітництвом.
Прикордонники Росії служитимуть у Тавушській області – на ділянці села Воскепар. Ба більше, кажуть у Міноборони Вірменії, для них спеціально споруджують приміщення тилового забезпечення.
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Міністр оборони Вірменії наказав не допустити просування противника
Попри начебто мирну мету такого кроку, міністр оборони Вірменії Аршак Карпатян наказав "виключити будь-які спроби просування противника або покращення ним позицій".
Зазначимо, що на кордоні між Вірменією та Азербайджаном – суттєве загострення. Час від часу трапляються перестрілки, учасниками яких стають прикордонники обох країн.
Головне про останні інциденти на кордоні між державами:
- 15 липня Азербайджан заявив, що в околицях міста Шуша обстріляли їхні позиції. Жертв та поранених не було.
- 23 липня сталась перестрілка. Внаслідок обстрілів загинув один азербайджанській військовий та поранили 3 вірменських.
- 28 липня на кордоні відновили бойові дії. Обидві сторони звинуватили одна одну у провокаціях та ескалації конфлікту. Внаслідок нападу Вірменія повідомила про 3 загиблих військових та 2 поранених. Азербайджан – про 2 поранених.
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