З початку року Вірменія завдала два удари по Кремлю

Початок року став для Вірменії важливим з погляду зміни геополітичних пріоритетів. Єреван завдав два удари по російських зовнішньополітичних амбіціях посилити власний вплив на Кавказі.

Вірменія змінює зовнішню політику

По-перше, 9 січня уряд Вірменії схвалив проєкт закону "Про початок вступу Республіки Вірменії до Європейського Союзу". Вказана ініціатива лише перший крок і вірменам ще необхідно пройти тривалий шлях, але це чіткий сигнал і орієнтир. Пріоритет вірменської політики – перспективи інтеграції в ЄС. Далі читайте в ексклюзивній колонці для сайту 24 Каналу.

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Не дивно, що в Росії вже відреагували на такого ляпаса і заявили, що Вірменія виходить з так званого "євразійського економічного союзу". На жаль, це поки не так. Вірменський уряд ще не призупинив членство у цьому псевдоекономічному блоці, як зробив це з ОДКБ. Проте чіткий сигнал направлений:

як в ЄС – про те, що Вірменія розраховує на рішучу підтримку, щоб піти далі у своїх діях,

так і для Росії – час їх впливу вичерпаний і питання розвалу створених ними союзів – лише питання часу.

Подібна ініціатива – позитивна тенденція на фоні ситуації в Грузії, де місцева влада використовує усі методи, щоб розвернути Тбілісі з проєвропейського курсу, а населення продовжує героїчний супротив.

По-друге, 14 січня Вірменія та США підписали договір про стратегічне партнерство, який розширює поле для взаємодії в питаннях безпеки, економіки та інших важливих напрямках.

На мінімальному рівні, вказана ініціатива покликана стати сигналом в бік Азербайджану, що у разі нової ескалації, Єреван отримав правові підстави звертатись за допомогою до американських партнерів.

Проте на стратегічному рівні двосторонні домовленості означають набагато більше. Відтепер Вірменія буде змушена діяти активніше в питанні імплементації міжнародної санкційної політики проти Росії. Якщо в Єревані прагнуть заручитись американським патронатом необхідно відходити від будь-яких подвійних стандартів.

Крім того, стратегічне партнерство – це чергова демонстрація того, що США поступово витіснятимуть Росію з традиційних сфер впливу і Кавказ не виключення.

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Україна може стати лідером

Важливо тільки не зупинятись на досягнутому і розвивати вказану ініціативу, особливо, що російська база у Ґюмрі була замінена американським військовим контингентом. Особливого ефекту ситуація отримає, якщо в середньостроковій перспективі Вірменія стане країною, що офіційно вийде з ОДКБ та задекларує наміри членства в НАТО. Вказаний сценарій вже не видається таким фантастичним.

Таким чином, Вірменія виразила готовність рухатися в напрямку ЄС і йти на більше зближення із США. Варто визнати, що політика Східного партнерства ЄС не тільки не вичерпала себе, але й може розширюватись.

У зазначеному контексті Україна може стати лідером так званого "пострадянського простору", який не тільки швидше за інших стане повноцінним членом ЄС, але й буде мостом для інших країн, форпостом нової архітектури безпеки та рушійною силою демократичних змін в регіоні. Вказаний напрямок – це конструктивний майданчик для розвитку співробітництва України з Вірменією.