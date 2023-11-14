Черговий ляпас Путіну: Пашинян відмовився їхати до Мінська на зустріч ОДКБ

Білоруський диктатор Лукашенко вирішив запросити Вірменію на зустріч Організації Договору про колективну безпеку. У відповідь прем'єр-міністр Нікол Пашинян відмовився брати участь.

Глава уряду Вірменії в розмові з Лукашенком відверто попередив, що не зможе взяти участь у засіданні. Він висловив сподівання, що партнери з ОДКБ зрозуміють це рішення.

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Чому Пашинян не поїде до Мінська

Схоже, що таким чином країна ще більше віддаляється від проросійського військово-силового блоку, адже влада Вірменії вже неодноразово виражала невдоволення відсутністю ефективної підтримки ОДКБ в межах міжнародної співпраці її країн-членів.

Вірменія вперше з 2009 року не візьме участь у саміті ОДКБ. Членами організації є Росія, Білорусь, Казахстан, Вірменія, Киргистан і Таджикистан.

Зокрема, останнє подібне нарікання щодо присутності російських військових баз на території країни Вірменія висловила під час активних бойових дій з Азербайджаном за території Нагірного Карабаху.

Росія не виконала своїх зобов'язань

Раніше прем'єр-міністр Вірменії заявляв, що не бачить переваг у присутності російських військових у країні. Причиною цьому стало те, що Росія фактично не виконала своїх союзницьких зобов'язань, під час бойових дій у Нагірному Карабаху у вересні цього року.

Ці події, фактичено, підвели нас до рішення, що нам потрібно диверсифікувати наші відносини у сфері безпеки, і ми намагаємося це зробити зараз,

– зауважив вірменський прем'єр.

Попри це, Вірменія наразі не збирається "прощатися" з російськими "миротворцями" на своїй території. Пашинян припускає, що це буде порядком денним робочих обговорень між Вірменією та Росією, Вірменією та ОДКБ.

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