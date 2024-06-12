Пашинян заявив, що Вірменія вийде з ОДКБ
Джерело:вірменська служба "Радіо Свобода"
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його країна вийде з ОДКБ. Він також наголосив, що коли це рішення буде ухвалене, шляху назад не буде.
Про те, що Вірменія готується вийти з ОДКБ, Пашинян оголосив під час виступу на Національних зборах 12 червня. Однак він не уточнив, коли саме це трапиться.
Дивіться також Гра Росії з дестабілізації ситуації у Вірменії
Пашинян заявив про плани вийти з ОДКБ
На питання про можливість виходу з ОДКБ Пашинян назвав організацію "альянсом-міхуром". Він сказав, що деякі його члени не виконали договірних зобов'язань і навіть спланували війну разом з Азербайджаном. "Ми вийдемо, ми ухвалимо рішення", – заявив вірменський прем'єр.
Винуватцями були ті, хто створив альянс-міхур, учасники якого, як виявилося, не виконали своїх договірних зобов’язань, а пішли і спланували війну проти нас з Азербайджаном,
– заявив Пашинян у Національних зборах.
Він також наголосив, що Єреван не має наміру повертатись в ОДКБ.
А ви що думаєте? Який наступний крок? Ви думаєте, що повернемося назад? Ні, іншого шляху немає. Не турбуйтеся, назад не повернемося,
– заявив він.
Що передувало
- Після того, як Росія не змогла запобігти втраті Вірменією Нагірного Карабаху, країна призупинила членство в організації.
- У лютому 2024 року Пашинян заявив, що Вірменія "заморозила" своє членство в ОДКБ. Весною країна призупинила фінансування організації. Росії це дуже не сподобалося – країна-агресорка заявила, що вірмени мають перед ОДКБ фінансові зобов'язання.
- У травні цього року прем'єр Вірменії звинуватив дві країни ОДКБ у підтримці Азербайджану під час війни в Нагірному Карабасі. Він не назвав ці держави, однак заявив, що вони допомагали готувати війну проти Вірменії.