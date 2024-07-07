Як тобі таке, Путін: Вірменія прийме військових США для спільних навчань Eagle Partner

До Вірменії прибудуть американські військові на спільні навчання Eagle Partner 2024. Вони відбудуться протягом 15 - 24 липня.

За даними оборонного відомства Вірменії, навчання пройдуть у рамках підготовки до участі у міжнародних миротворчих місіях. У них візьмуть участь військовослужбовці миротворчої бригади армії Вірменії, сухопутних військ США у Європі та Африці та Національної гвардії Канзасу.

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У Вірменії пройдуть навчання за участю військовослужбовців США

Мета навчань – підвищення рівня злагодження підрозділів, які беруть участь у міжнародних миротворчих місіях у рамках миротворчих операцій, обмін досвідом у сфері управління і тактичної комунікації, а також підвищення боєготовності вірменського миротворчого підрозділу,

– йдеться у повідомленні.

Навчання є черговим кроком Вірменії у напрямку зближення із Заходом після військового конфлікту з Азербайджаном та віддалення від Москви. Зауважимо, що Вірменія готується вийти з Організації договору про колективну безпеку.

Нагадаємо також, що у 2023 році у навчаннях брало участь близько 85 американських солдатів і близько 175 вірменських солдатів.

До слова, відносини Росії та Вірменії останнім часом особливо напружені. Вірменія бере поступовий курс на дистанціювання від Путіна. Наприклад, нещодавно посол країни в Україні Володимир Карапетян відвідав Бучу та вшанував пам'ять загиблих, засудивши російську агресію. Через це міністерство закордонних справ країни-агресорки направило МЗС Вірменії ноту протесту.

Ба більше, наприкінці червня Вірменію запросили на саміт НАТО як партнера Альянсу. Крім цього, США запропонували республіці розширити співпрацю у військовій сфері, на що у Єревані погодилися.