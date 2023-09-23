У Вірменії на мітингу привітали Росію зі знищенням штабу Чорноморського флоту: промовисте відео

У Вірменії опозиція оголосила про протести проти нинішнього уряду країни. Під час мітингу опозиціонери "привітали" Росію з її черговою невдачею.

Представник місцевого Національно-демократичного полюса пригадав, що 22 вересня Збройні Сили України вразили штаб Чорноморського флоту Росії в тимчасово окупованому Криму, пише 24 Канал.

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Як у Вірменії привітали Росію

Від імені Національно-демократичного полюса і всього народу Вірменії від щирого серця вітаю Росію зі знищенням штабу Чорноморського флоту,

– заявив на мітингу представник Національно-демократичного полюса.

Після його слів вірмени скандували "Ура", "Слава Україні", "русский воєнний корабль" і тому подібне.

Далі представник опозиції продовжив "вітати" Кремль від імені Національно-демократичного полюса Вірменії та всього народу Вірменії з проривом українською армією "лінії Суровікіна" на Запорізькому напрямку фронту.

Як у Вірменії "привітали" Росію: дивіться відео

Протести у Вірменії: коротко