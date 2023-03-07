В Єревані автобус потрапив у моторошну ДТП: постраждали співробітники уряду Вірменії
7 березня 2023, 13:07Читать новость на русском
Зранку 7 березня в Єревані сталася жахлива ДТП. Внаслідок цього постраждали 13 співробітників уряду Вірменії.
В аварію потрапив службовий автобус. Про це повідомляють місцеві ЗМІ, інформує 24 Канал.
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Що відомо про ДТП у Вірменії
Так, сьогодні зранку в Єревані в аварію потрапив службовий автобус, який перевозить співробітників уряду Вірменії. Попередньо, зіткнулися автомобіль BMW та мікроавтобус Hyundai. Внаслідок цього постраждали 13 осіб.
Як зазначили правоохоронці, усі постраждалі у ДТП отримують необхідну медичну допомогу.
Аварія у Вірменії / фото місцеві ЗМІ
ДТП в Єревані 7 березня / фото місцеві ЗМІ
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