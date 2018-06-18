12:11
18 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
26°C
27°C 18°C
  • вівторок
    28°C 18°C
  • середа
    26°C 19°C
  • четвер
    27°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Майстер справ кулінарних Пу. Що не дає спати Володимировичу
Вєсті Кремля
19:06, 16 червня
Вєсті.UA. Жир. Хто хоче відібрати у Ляшка звання головного короволюба. Опонент Гройсмана
Вєсті.UA
18:05, 16 червня
В Україні існує два Верховних Суди: чому держава платить суддям, які не судять
ЦРУ
00:07, 15 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати все. Житлово-експлуатаційні будні
Згадати все
18:51, 17 червня
Телеканал новин 24 Новини Побутова техніка

Виробник знизив ціну на"розумний" порохотяг iLife V50: скільки коштує новинка

198 Читать новость на русском
"Розумний" порохотяг iLife V50
"Розумний" порохотяг iLife V50 / Фото з вільних джерел

Робот-порохотяг iLife V50 представили ще на початку 2018 року. Він вирізняється серед інших можливістю кріплення спеціальної мікрофібри для більш ретельного прибирання пласких поверхонь.

Про це повідомляє 4pda.

Читайте також: Через Xiaomi телевізори від Samsung почали падати в ціні

Також пристрій має підвищену потужність всмоктування, що актуально для власників домашніх тварин. Зараз порохотяг iLife V50 тимчасово доступний за зниженою ціною, що дозволить обзавестися помічником для будинку, який самостійно проведе прибирання і забезпечить вас вільним часом.

iLife V50 підтримує кілька режимів роботи: прибирання всього приміщення, певної частини кімнати або по її краях. Система з кількох фільтрів запобігає пропуску назовні найдрібніших частинок пилу, включаючи різні алергени, будь то пилок або шерсть тварин.

iLife V50
Порохотяг iLife V50 коштує менше 100 доларів

За рахунок великих коліс порохотяг без проблем переїжджає кабелі, пороги і заїжджає на килими, а невисокий корпус дозволяє прибирати під ліжком та іншими меблями. Пристрій оснащений цілим набором датчиків, які допомагають порохотягу орієнтуватися в просторі і об'їжджати перешкоди.

Зараз робот-порохотяг iLife V50 доступний за спеціальною ціною – 98,39 доларів (близько 2 603 гривні).

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно.

Теги: Техно Ціни Побутова техніка робототехніка
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
У Росії ведмідь накинувся на дресирувальника під час виступу цирку: моторошне відео
сьогодні, 09:39 У Росії ведмідь накинувся на дресирувальника під час виступу цирку: моторошне відео
1193
Як вивести 16 видів плям
сьогодні, 10:00 Як вивести 16 видів плям
Як фінал Ліги Чемпіонів вплинув на імідж України: враження фанів
сьогодні, 09:48 Як фінал Ліги Чемпіонів вплинув на імідж України: враження фанів
Олена Кук 1066
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук