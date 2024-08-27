Зробити 1,5 – 2 мільйони дронів для ЗСУ цілком реально, – Зеленський

Президент Зеленський заявив, що Україна спроможна виробляти 1,5 – 2 мільйони дронів. За його словами, це "цілком реально".

Про це лідер держави заявив під час пресконференції 27 серпня, інформує 24 Канал.

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Зеленський висловився про виробництво дронів

Україна нарощує власне виробництво дронів. Це те, що посилить наших захисників та захисниць на фронті.

На пресконференції Зеленський зазначив, що вийти на виробництво 1,5 – 2 мільйони дронів – цілком реально.

На початку року ми говорили про мільйон дронів. Нам під силу зробити півтора – два мільйони дронів. Державні та приватні підприємства спроможні це забезпечити,

– запевнив Президент України.

Додамо, про що саме йшлося на пресконференції президента 27 серпня, головні заяви гаранта України в одному матеріалі зібрав 24 Канал.