Скільки дронів на рік може виробити Україна: Умєров навів цифри
- Умєров сказав, скільки БпЛА вже поставили на фронт і скільки планують.
- Кожного місяця виділяють 2,5 мільярда гривень на закупівлю дронів для бригад.
Колись Володимир Зеленський говорив про мільйон дронів на рік. Але спроможності України вже значно більші. Рустем Умєров під час спілкування з журналістами назвав, скільки БпЛА планують поставити на фронт цьогоріч.
Деталі передає 24 Канал.
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Скільки безпілотників виробляють в Україні та наскільки забезпечений фронт
За словами Умєрова, сьогодні українські виробники досягли рівня, який дозволяє виготовляти понад 4 мільйонів дронів на рік. Тож саме стільки поставлять на фронт.
Зараз бійці отримали до 1,5 мільйона дронів.
"Минулого року у нас було багато звернень від бригад, щоб їм напряму виділяли фінансування. Ми з Кабінетом міністрів це пропрацювали і виділили окреме фінансування на бригади. Сьогодні щомісяця ми виділяємо по 2,5 мільярда гривень на бригади, щоб закуповували напряму", – розповів Умєров.
Агенція оборонних закупівель запровадить DOT Chain Defence.
Міністр оборони запевнив, що принцип роботи буде простим.
"Бригади бачать "маркетплейс" дронів – кожна бригада замовляє те що їй потрібно, а АОЗ це оплачує. Так ми значно скорочуємо всю бюрократію, і бригади в десятки разів швидше отримують те, що їм потрібно. Це масштабування – один із ключових факторів, що дають можливість нарощувати далекобійні й фронтові можливості та створювати запас потужностей на майбутнє", – сказав він.
До слова, далекобійних дронів в України буде більше.