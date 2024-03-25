Росія зможе виробляти ракети до кінця війни, – Черник сказав, у чому криється головне "але"

Хоч росіяни будуть виготовляти ракети до кінця війни проти України, однак вони перебувають на верхній точці своєї технологічної придатності. Ворог не зможе виробляти понад 130 – 140 ракет на місяць.

Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник. Мовиться про різні типи ракет, зокрема, Х-101, "Калібр", Х-555, "Іскандер", Х-31, Х-59 та інші.

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"Дійсно ракети Х-101 вони поставили на конвеєр. Можна чітко стверджувати, що до кінця війни вони будуть їх виготовляти. Ми не зможемо цей потенціал підірвати. Але вони не зможуть виробляти понад 60 – 70 на місяць. Якщо всі ракети разом скласти, то 130 чи 140 максимум. Це вершина потенціалу", – вважає він.

Не варто нагнітати

Петро Черник зазначив, що з жовтня 2022 року по березень 2023 року загарбники майже безперервно били ракетами. Це значно потужніші ракетні удари, ніж зараз. Загроза зараз є, але не можна нагнітати.

Це не співмірні ракетні удари навіть із теперішніми цими кількома хвилями, які відбувалися за останній тиждень. Вони тоді гатили практично безперервно. У грудні 2022 року поставили абсолютний рекорд 236 ракет. Я жодним чином не применшую загрози. Але нагнітання страху не менш небезпечне, тому потрібно тримати голову холодною,

– додав полковник запасу ЗСУ.

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