Мають грандіозні плани: Єврокомісія виділила 500 мільйонів євро на виробництво снарядів

Стало відомо, що Європейська комісія погодила виділення коштів для посилення власної оборонної спроможності. Йдеться про пів мільярда євро.

Ці гроші мають піти на виробництво боєприпасів. У такий спосіб європейці прагнуть виготовляти до 2 мільйонів снарядів на рік.

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ЄС робитиме більше зброї

Так, у повідомленні Єврокомісії йдеться, що до кінця 2025 року Європа досягне річного обсягу виготовлення боєприпасів у 2 мільйони одиниць.

Крім того, ЄС відібрала 31 проєкт, покликаний допомогти європейській промисловості збільшити виробництво і готовність снарядів.

Відібрані проєкти охоплюють п'ять галузей:

вибухові речовини;

порох;

боєприпаси;

ракети;

сертифікація випробувань і відновлення.

Ці проєкти будуть профінансовані з бюджетів ЄС і Норвегії. На них виділять 513 мільйонів євро.

Снаряди для України: що відомо