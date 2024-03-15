Мають грандіозні плани: Єврокомісія виділила 500 мільйонів євро на виробництво снарядів

15 березня 2024, 17:10
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Джерело:

Єврокомісія

Стало відомо, що Європейська комісія погодила виділення коштів для посилення власної оборонної спроможності. Йдеться про пів мільярда євро.

Ці гроші мають піти на виробництво боєприпасів. У такий спосіб європейці прагнуть виготовляти до 2 мільйонів снарядів на рік.

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ЄС робитиме більше зброї

Так, у повідомленні Єврокомісії йдеться, що до кінця 2025 року Європа досягне річного обсягу виготовлення боєприпасів у 2 мільйони одиниць.

Крім того, ЄС відібрала 31 проєкт, покликаний допомогти європейській промисловості збільшити виробництво і готовність снарядів.

Відібрані проєкти охоплюють п'ять галузей:

  • вибухові речовини;
  • порох;
  • боєприпаси;
  • ракети;
  • сертифікація випробувань і відновлення.

Ці проєкти будуть профінансовані з бюджетів ЄС і Норвегії. На них виділять 513 мільйонів євро.

Снаряди для України: що відомо

  • ЄС обіцяв поставити Україні до березня 2024 року 1 мільйон артилерійських боєприпасів. Водночас на пресконференції 25 лютого президент Зеленський заявив, що наших військових дійшло тільки 30 відсотків обіцяного озброєння. У самому Євросоюзі визнавали, що не мають спроможності реалізувати власне слово. 
  • У лютому під час Мюнхенської конференції з безпеки президент Чехії Петр Павел запропонував союзникам купити для України снаряди за межами ЄС. Він заявив, що знайшов 800 тисяч таких боєприпасів. З них – 500 тисяч снарядів 155-міліметрового калібру та 300 тисяч – 122-міліметрового. 
  • 6 березня глава нашої держави під час спільної пресконфереції з міністром Греції відповів на запитання щодо чеської ініціативи. Він наголосив, що є позитивний прогрес, однак про результат можна буде говорити, коли снаряди будуть в Україні.
  • На початку цього місяця офіційні посадові особи Чехії, зокрема президент Павел, стверджували, що перші боєприпаси надійдуть до нашої країни найближчими тижнями.
  • Нагадаємо, що країнам ЄС вдалося знайти відповідні кошти для закупівлі 800 тисяч снарядів для Києва.
  • США оголосили пакет допомоги для України на 300 мільйонів доларів. Перший у новому році. Туди увійдуть, зокрема, артснаряди, боєприпаси для HIMARS та ракети для ППО. 
  • Під час вечірнього звернення 14 березня Зеленський анонсував збільшення Україною виробництва власної зброї, зокрема снарядів.

Автор: Анастасія Колеснікова