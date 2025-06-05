Україна може виготовляти до 10 мільйонів дронів на рік без участі Китаю, – Умєров

Завдяки цілеспрямованим інвестиціям, Україна спроможна виробляти до 10 мільйонів дронів на рік. Виробництво уже не залежить від зовнішніх постачальників, зокрема Китаю.

Він тепер здійснює поставки дронів власного виробництва до Росії. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укрінформ.

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Є нестача фінансування у виробництві дронів

Міністр оборони Рустем Умєров на пресконференції за підсумками зустрічі Контактної групи з питань оборони України (UDCG) 4 червня розповів, що наша держава інвестувала у виробництво дронів уже 5 мільярдів доларів.

Наша спроможність в Україні дозволяє виробляти до 10 мільйонів дронів на рік. Це вартувало для нас 11 мільярдів доларів. Ми інвестували близько 5 мільярдів доларів, і наразі нам не вистачає 6 мільярдів доларів, – це те, що я довів учасникам Контактної групи. В тому, що стосується FPV, ми можемо виробляти їх самі, але ми маємо нестачу у фінансуванні,

– сказав Умєров.

Міністр нагадав нещодавні повідомлення, що Китай переспрямував дрони типу Mavic свого виробництва в Росію.

Після цього в України виникли труднощі з їхньою закупівлею. Аналогічну продукцію довелося шукати в інших країнах та через різні канали, зокрема, серед партнерів по UDCG.

"Згодом ми розпочали програму з локалізації виробництва таких дронів. Ми спочатку мали проблеми, але зараз ми замовляємо продукт українського виробництва, і цим закриваємо цю нестачу", – повідомив Умєров.

Нагадаємо, що міністр оборони також Україна разом із партнерами розгортає масштабне виробництво озброєння. Йдеться про дрони, ракети, боєприпаси та РЕБ. Це відбуватиметься на території країн-партнерів.