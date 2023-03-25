Ракети робитимуть "зеки" й студенти: у Росії знайшли лазівку, як збільшити виробництво
Джерело:Defence Express
Росія зазнає шалених втрат на полі бою не лише у живій силі, а й в озброєнні. Аби надолужити втрачену техніку, до її виробництва почали залучати студентів і "зеків".
Лише в Курганській області Росії кремлівські пропагандисти на 30 відсотків збільшили держзамовлення для ВНЗ, де готуватимуть спеціалістів для виготовлення "зброї смерті". А "виробнича практика" на таких заводах може стати ледь не безперервною.
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Ракети робитимуть студенти й "зеки"
У Курганській області розташовані одразу 3 стратегічні підприємства військово-промислового комплексу Росії. Там виготовляють БМП-3, БМД-4М та інші легкі гусеничні бронемашини на потреби окупантів. Окрім того, на заводі "Курганприбор" виробляють зенітні, протитанкові та ракети класу "повітря – повітря".
Загалом на трьох підприємствах у Курганській області працюють 1 700 спеціалістів. Проте цих сил недостатньо, аби вгамувати апетити окупантів. Вони планують збільшити штат ще на 1 500 осіб, з яких майже 90 відсотків – зарезервовані під студентів.
Також до виробництва зброї планують залучити й "зеків". Такі "виробничі дивізіони" вже стали звичною практикою для кремлівського режиму. Російський уряд ухвалив ще у 2021 році концепцію, яка дозволяє використовувати ув'язнених у "цивільних" секторах економіки. А щоб залучити їх ще й до виробництва зброї, то ухвалили ще одну спеціальну постанову.
Кремлівський режим ще й лишається у "плюсі", оскільки студентам не потрібно платити. Працівники заводів отримують високу для свого регіону зарплатню на рівні 70 тисяч рублів, або в еквіваленті 900 доларів на місяць. Студенти ж будуть виготовляти зброю задарма, працюючи майже безперервно під час так званої "виробничої практики".
"Безмежні ресурси" Росії закінчуються
- На папері окупанти заявляють про свої "безмежні ресурси", хоча насправді це не відповідає дійсності. Аби втрати живої сили були менш відчутними, Росія починає відправляти на війну ув'язнених за "самоволку". Хоча за таке порушення повинні звільняти від служби в армії, окупанти знайшли лазівку, аби відправляти їх на фронт повторно.
- Оскільки Росія зазнає шалених втрат на полі бою, то треба відновлювати ресурси. Так, окупанти планують залучити ще 400 тисяч контрактників. І хоча гідного забезпечення армії немає, росіян все одно будуть кидати на фронт.
- Підтримати своїх на фронті Росія не може навіть у гуманітарній сфері. Допомогти військовим на фронті залучають навіть ув'язнених. Вони ж надсилають "гуманітарку", враховуючи свої можливості. Тому окупанти на передовій отримують туалетний папір та вермішель швидкого приготування.