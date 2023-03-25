Ракети робитимуть "зеки" й студенти: у Росії знайшли лазівку, як збільшити виробництво

Росія зазнає шалених втрат на полі бою не лише у живій силі, а й в озброєнні. Аби надолужити втрачену техніку, до її виробництва почали залучати студентів і "зеків".

Лише в Курганській області Росії кремлівські пропагандисти на 30 відсотків збільшили держзамовлення для ВНЗ, де готуватимуть спеціалістів для виготовлення "зброї смерті". А "виробнича практика" на таких заводах може стати ледь не безперервною.

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Ракети робитимуть студенти й "зеки"

У Курганській області розташовані одразу 3 стратегічні підприємства військово-промислового комплексу Росії. Там виготовляють БМП-3, БМД-4М та інші легкі гусеничні бронемашини на потреби окупантів. Окрім того, на заводі "Курганприбор" виробляють зенітні, протитанкові та ракети класу "повітря – повітря".

Загалом на трьох підприємствах у Курганській області працюють 1 700 спеціалістів. Проте цих сил недостатньо, аби вгамувати апетити окупантів. Вони планують збільшити штат ще на 1 500 осіб, з яких майже 90 відсотків – зарезервовані під студентів.

Також до виробництва зброї планують залучити й "зеків". Такі "виробничі дивізіони" вже стали звичною практикою для кремлівського режиму. Російський уряд ухвалив ще у 2021 році концепцію, яка дозволяє використовувати ув'язнених у "цивільних" секторах економіки. А щоб залучити їх ще й до виробництва зброї, то ухвалили ще одну спеціальну постанову.

Кремлівський режим ще й лишається у "плюсі", оскільки студентам не потрібно платити. Працівники заводів отримують високу для свого регіону зарплатню на рівні 70 тисяч рублів, або в еквіваленті 900 доларів на місяць. Студенти ж будуть виготовляти зброю задарма, працюючи майже безперервно під час так званої "виробничої практики".

"Безмежні ресурси" Росії закінчуються