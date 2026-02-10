Це дозволяє Москві підтримувати вогневу міць навіть на тлі війни дронів. Про це повідомляє Dallas.
Дивіться також В Росії з'явиться власний морський дрон: військовий оглядач оцінив загрозу
Як Росія збільшує виробництво артилерії?
Попри стрімке зростання ролі безпілотників, артилерія досі відіграє вирішальну роль у бойових діях. За аналізом даних, у 2025 році приблизно від чверті до третини втрат у війні спричинені саме артилерійським і мінометним вогнем.
Росія активно збільшує виробництво боєприпасів, пороху та артилерійських стволів, намагаючись зменшити залежність від імпорту. Після снарядного дефіциту у 2023 році Москва тимчасово закуповувала боєприпаси в Ірану та Північної Кореї, однак згодом зіткнулася з проблемами якості й сумісності.
Згідно з оприлюдненими даними, у 2024 році російська армія отримала понад 1,42 мільйона мінометних пострілів, а у 2025 році – вже майже 1,96 мільйона, що на 37% більше. Виробництво 152-міліметрових артснарядів також зросло – до понад 1,7 мільйона.
Ключову роль у посиленні артилерії відіграє "Завод №9" в Єкатеринбурзі – виробник стволів для гаубиць "Мста" та "Коаліція", а також гармат для танків Т-90 і Т-14 "Армата". Підприємство проходить масштабну модернізацію та розширення виробництва.
У розслідуванні стверджується, що це стало можливим завдяки імпортному високоточному обладнанню. Йдеться про великі промислові верстати з Німеччини, Італії, Великої Британії та Тайваню, без яких розширення виробництва було б неможливим.
Документи свідчать, що Росія планує встановити щонайменше 22 великі верстати, а модернізація є частиною довгострокової стратегії, яку війна лише прискорила.
Зростання кількісних показників та підвищення ефективності виробництва переконливо свідчать, що Росія обходить санкції не лише "на папері", а й на практиці.
Хоча нинішні обмеження, безперечно, ускладнюють закупівлі, розглянуті документи не показують жодних занепокоєнь чи невпевненості з російського боку у їхній здатності придбати це устаткування – що є доволі тривожним сигналом на четвертому році повномасштабної війни.
Як розширюються російські можливості завдяки Китаю та КНДР?
-
Експорт із Китаю втричі збільшив виробництво ракет для комплексу "Іскандер-М" у Росії. Ключову роль відіграло постачання важливих матеріалів подвійного призначення, без яких виробництво було б неможливим.
-
Видання The Telegraph повідомило, що саме з Китаю в Росію надходять верстати з числовим програмним управлінням і спецобладнання, які застосовуються для виготовлення "Орешника". Видання підрахувало, що вартість цих компонентів становить понад 10 мільярдів доларів. Також Москва отримує від китайського союзника плати плати пам'яті для високоточної зброї та винищувачів.
-
Китай може допомагати Росії вдосконалювати "Шахеди". Як пояснив полковник запасу ЗСУ Роман Світан, йдеться про удосконалення управління БпЛА, а для цього використовується mesh-зв'язок або прямий з ретрансляторами, чи зв'язок із супутником.
-
Росія залучає контингент армії КНДР для артилерійських ударів, застосування безпілотників та аеророзвідки в Україні. Північнокорейські солдати отримують досвід сучасної війни, який згодом передають армії КНДР, ставши військовими інструкторами.