Реакція Москви на вердикт у справі MH17: МЗС Нідерландів викликало російського посла
Джерело:DW
Після вироку бойовикам за збиття "Боїнга" рейсу МН17 у 2014 році Росія заявила, що суд в Гаазі "знехтував неупередженістю". Нідерланди викликали російського посла.
В російському міністерстві закордонних справ заявили про якесь "політичне замовлення". Окупанти традиційно не хочуть брати відповідальність за свої злочини.
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Нідерланди викликали російського посла
Уряд Нідерландів викликав посла Росії через реакцію Москви на вирок у судовому процесі щодо збиття рейсу MH17 у 2014 році. МЗС країни-агресорки заявило, що Гаазький окружний суд "знехтував неупередженістю" під час винесення вердикту.
Бойовиків засудили до довічного ув’язнення за збиття авіалайнера над Донбасом у 2014 році. Внаслідок авіакатастрофи загинули всі 298 людей, які перебували на борту.
Таким чином Росія дискредитує нідерландську конституційну державу. Це абсолютно неприйнятно,
– мовиться в заяві МЗС Нідерландів.
Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра зауважив, що Росія сама порушує міжнародні закони всіма способами.
"Ми не можемо це пропустити... і повинні продемонструвати, що ми поважаємо верховенство права і маємо незалежну судову систему", – наголосив Гукстра.
Суд над донецькими бойовиками: коротко
- Гаазький суд 17 листопада визнав двох російських бойовиків Ігоря Гіркіна, Сєргєя Дубінського та українця Леоніда Харченка причетними до катастрофи MH17.
- Їх засудили до довічного ув'язнення. Поте вирок оголосили заочно, адже вони досі перебувають на волі.
- Також зловмисників зобов'язали виплатити компенсацію сім'ям загиблих. Повна сума виплат становитиме 16 мільйонів євро.
- Ще одного підозрюваного, росіянина Олега Пулатова, виправдали через відсутність доказів.
- Президент України Володимир Зеленський назвав рішення суду важливим. Також він наголосив, що також варто притягнути до відповідальності й замовників цієї жахливої трагедії.
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